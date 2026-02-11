N'Golo Kante'den 40 milyon euro'ya ret!

Fenerbahçe ara transfer döneminde N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak büyük ses getirdi.

Bu transferin yankıları devam ederken yaşanan sürece dair o flaş gerçek gün yüzüne çıktı.

Akşam'ın derlediği habere göre; 20 yıl boyunca Suudi ekibinin formasını giyen eski futbolcu Mohammed Noor, Kante'nin olaylı ayrılış sürecine dair perde arkası bilgileri aktardı.

Noor'un açıklamalarına göre yönetim, Fransız futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme teklif etti; ancak Kante iki yıl konusunda ısrarcı oldu.

Kulüp, aynı mali şartlarla (Yıllık 20 milyon euro) süreyi iki yıla çıkarsa da futbolcunun geri adım atmaması üzerine ipler koptu ve sözleşme feshi kararı alındı.

Bu ayrılığın Türk futbolunu yakından ilgilendiren bir diğer boyutu ise Fenerbahçe ve Youssef En-Nesyri oldu. Noor, Al-Ittihad'ın En-Nesyri transferini bitirmek için Kante'nin gidişine onay verdiğini belirtti.

Kış döneminde Al-Hilal'e giden Karim Benzema'nın boşluğunu Faslı golcüyle doldurmayı hedefleyen Ittihad, bu hamleyle hem teknik kadrosunu yapılandırdı hem de transfer maliyetini düşürdü.