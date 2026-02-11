11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

N'Golo Kante'den 40 milyon euro'ya ret!

Suudi Arabistan'da Kante'nin sözleşme krizi sonrası yollar ayrılırken, Al-Ittihad'ın bu kararı Youssef En-Nesyri transferini bitirmek için aldığı ortaya çıktı.

calendar 11 Şubat 2026 14:34
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe ara transfer döneminde N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak büyük ses getirdi.
 
Bu transferin yankıları devam ederken yaşanan sürece dair o flaş gerçek gün yüzüne çıktı.
 
Akşam'ın derlediği habere göre; 20 yıl boyunca Suudi ekibinin formasını giyen eski futbolcu Mohammed Noor, Kante'nin olaylı ayrılış sürecine dair perde arkası bilgileri aktardı.
 
Noor'un açıklamalarına göre yönetim, Fransız futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme teklif etti; ancak Kante iki yıl konusunda ısrarcı oldu.
 
Kulüp, aynı mali şartlarla (Yıllık 20 milyon euro) süreyi iki yıla çıkarsa da futbolcunun geri adım atmaması üzerine ipler koptu ve sözleşme feshi kararı alındı.
 
Bu ayrılığın Türk futbolunu yakından ilgilendiren bir diğer boyutu ise Fenerbahçe ve Youssef En-Nesyri oldu. Noor, Al-Ittihad'ın En-Nesyri transferini bitirmek için Kante'nin gidişine onay verdiğini belirtti.
 
Kış döneminde Al-Hilal'e giden Karim Benzema'nın boşluğunu Faslı golcüyle doldurmayı hedefleyen Ittihad, bu hamleyle hem teknik kadrosunu yapılandırdı hem de transfer maliyetini düşürdü.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
