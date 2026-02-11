11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

TFF'den Asensio için Fenerbahçe'ye ret!

Fenerbahçe, Jhon Duran'dan boşalan 10 numaralı formayı Marco Asensio'ya vermek için TFF'ye başvurdu, ancak kural gereği talep reddedildi.

calendar 11 Şubat 2026 12:55
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de performansıyla büyüleyen Marco Asensio için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan başvuru reddedildi.
 
TFF'DEN ASENSIO TALEBİNE RET
 
Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'ın ayrılmasının ardından 10 numaralı formanın Marco Asensio'ya verilmesi için TFF'ye başvuru yapıldı ancak federasyon kural gereği bu talebi geri çevirdi.
 
Konuyla ilgili konuşan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "İnşallah yeni sezonda bu değişimi yaparız" ifadesini kullandı.
 
Asensio an itibarıyla Fenerbahçe'de 21 numaralı formayı giyiyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
