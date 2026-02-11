TFF'den Asensio için Fenerbahçe'ye ret!

Fenerbahçe'de performansıyla büyüleyen Marco Asensio için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan başvuru reddedildi.
TFF'DEN ASENSIO TALEBİNE RET
Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'ın ayrılmasının ardından 10 numaralı formanın Marco Asensio'ya verilmesi için TFF'ye başvuru yapıldı ancak federasyon kural gereği bu talebi geri çevirdi.
Konuyla ilgili konuşan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "İnşallah yeni sezonda bu değişimi yaparız" ifadesini kullandı.
Asensio an itibarıyla Fenerbahçe'de 21 numaralı formayı giyiyor.