Fenerbahçe'den Fred için Brezilya'dan açık davet

Atletico Mineiro CSO'su Paulo Bracks, Fenerbahçe forması giyen Fred'i kadrolarında görmek istediklerini açıkladı.

11 Şubat 2026 13:43 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 13:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Fred için Brezilya'dan açık davet
Fenerbahçe'de N'Golo Kante'nin gelişi sonrası, kadrodan ayrılması beklenen ve performansı taraftar tarafından eleştiri alan Fred'in, sarı-lacivertli takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılsa da transfer gerçekleşmedi.
 
Ocak ayı transfer döneminde Ajax ve Brezilya ekiplerinden teklifler aldığı iddia edilen Brezilyalı orta saha için dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
 
ATLETICO MINEIRO'DAN AÇIKLAMA
 
Atletico Mineiro CSO'su (Spor Operasyonları Direktörü) Paulo Bracks, Fenerbahçe forması giyen oyuncunun transferi hakkında konuştu.
 
Brezilya ekibinin yöneticisi, "Görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim. Hala gelmesini istiyorum. Orada oynuyor ve sözleşmesi var. Hem Atletico'nun hem de yöneticisinin bir hayali. Oradaki sözleşmesi nedeniyle şu an için bu işi çözemiyoruz. Kapımız ona sonuna kadar açık. Belo Horizonte'de ve kulüpte kökleri olan bir oyuncu. Bana kalsa çoktan burada olurdu." ifadelerini kullandı.
 
BU SEZON PERFORMANSI
 
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maçta görev alan Fred, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
