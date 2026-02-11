Galatasaray'da kader virajı!

Süper Lig'de bitime 13 hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray, lig ve Avrupa'da zorlu bir viraja giriyor.
Süper Lig'in 22. haftasında Eyüp'ü konuk edecek Sarı-Kırmızılılar, 17 Şubat'ta ise Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlayacak.
KAYIP İSTEMİYOR
23. haftada Konyaspor konuk olacak Galatasaray, 25 Şubat'ta Juventus ile rövanş maçına çıkacak. 24. haftada Alanyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılar, aynı rakibiyle bu kez Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. 25. haftadaki derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, 26. haftada ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
27. haftada Göztepe deplasmanına gidecek Sarı-kırmızılı takımın zorlu virajı 28. haftada Trabzon derbisiyle son bulacak. Galatasaray, zorlu virajdan en azla kayıpla ayrılarak hem tüm kulvarlardaki iddiasını devam ettirmeyi hedefliyor.
