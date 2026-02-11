Fenerbahçe'de Talisca, Flamengo'yu üzdü!

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe 'de en çok konuşulan isimlerden birisi de Anderson Talisca oldu.

Sezona kötü bir giriş yapan ve Göztepe ile Corendon Alanyaspor maçlarında kaçırdığı penaltılar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Brezilyalı yıldız, ilerleyen haftalarda yakaladığı yükselen ivmeyi sürdürüyor.

Kanarya, son olarak Gençlerbirliği maçında da fileleri havalandıran tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Talisca ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar yeni sözleşme imzalandı.

BREZİLYA'DA ÜZÜNTÜ

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatması, Brezilya'da büyük bir üzüntüye yol açtı.

Bolavip'te yer alan habere göre; Flamengo'nun, Anderson Talisca'nın sözleşme durumunu yakından takip ediyordu.

Brezilya ekibinin, yıldız futbolcuyu yaz ayında potansiyel bir transfer hedefi olarak görüyordu ancak oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin uzatması bu planları değiştirdi.

Flamengo'lu yöneticilerin, Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Brezilya ekibinin, 32 yaşındaki yıldızın serbest kalması durumunda bir anlaşma yapma olasılığını değerlendirdiği ancak bu planın suya düştüğü aktarıldı.

Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 maçta 20 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.