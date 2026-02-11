10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

Fenerbahçe'de Talisca, Flamengo'yu üzdü!

Brezilya devi Flamengo'nun Fenerbahçe'nin yııldızı Anderson Talisca için planları suya düştü.

calendar 11 Şubat 2026 08:22 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Talisca, Flamengo'yu üzdü!
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerden birisi de Anderson Talisca oldu.
 
Sezona kötü bir giriş yapan ve Göztepe ile Corendon Alanyaspor maçlarında kaçırdığı penaltılar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Brezilyalı yıldız, ilerleyen haftalarda yakaladığı yükselen ivmeyi sürdürüyor.
 
Kanarya, son olarak Gençlerbirliği maçında da fileleri havalandıran tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzattı.
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Talisca ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar yeni sözleşme imzalandı.
 
BREZİLYA'DA ÜZÜNTÜ
 
Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatması, Brezilya'da büyük bir üzüntüye yol açtı.
 
Bolavip'te yer alan habere göre; Flamengo'nun, Anderson Talisca'nın sözleşme durumunu yakından takip ediyordu.
 
Brezilya ekibinin, yıldız futbolcuyu yaz ayında potansiyel bir transfer hedefi olarak görüyordu ancak oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin uzatması bu planları değiştirdi.
 
Flamengo'lu yöneticilerin, Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.
 
Brezilya ekibinin, 32 yaşındaki yıldızın serbest kalması durumunda bir anlaşma yapma olasılığını değerlendirdiği ancak bu planın suya düştüğü aktarıldı.
 
Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 maçta 20 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
