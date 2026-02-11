Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'da teknik direktör Roberto De Zerbi ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşma sonucunda gerçekleştiği bildirildi.



"Özverisi için teşekkür ederiz"



Marsilya, ayrılığı şu ifadelerle duyurdu:



"Olympique Marsilya, özellikle 2024/25 sezonunda elde edilen ikincilik başarısıyla öne çıkan katkıları nedeniyle Roberto De Zerbi'ye özverisi, bağlılığı, profesyonelliği ve ciddiyeti için teşekkür eder. Kulüp, kariyerinin devamında kendisine en iyi dileklerini iletir."



Roberto De Zerbi yönetiminde 2024/25 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden Marsilya, son maçta aldığı mağlubiyetin ardından ilk 24'e girme başarısı gösteremedi. Fransız ekibi, bu sezon ise 21 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 4'üncü sırada yer alıyor.











