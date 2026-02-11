10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

Marsilya'da teknik direktör Roberto De Zerbi kararı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, teknik direktör Roberto De Zerbi ile yola devam etmeme kararı aldığını duyurdu.

calendar 11 Şubat 2026 08:24
Haber: Sporx.com
Marsilya'da teknik direktör Roberto De Zerbi kararı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'da teknik direktör Roberto De Zerbi ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşma sonucunda gerçekleştiği bildirildi.

"Özverisi için teşekkür ederiz"

Marsilya, ayrılığı şu ifadelerle duyurdu:

"Olympique Marsilya, özellikle 2024/25 sezonunda elde edilen ikincilik başarısıyla öne çıkan katkıları nedeniyle Roberto De Zerbi'ye özverisi, bağlılığı, profesyonelliği ve ciddiyeti için teşekkür eder. Kulüp, kariyerinin devamında kendisine en iyi dileklerini iletir."

Roberto De Zerbi yönetiminde 2024/25 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden Marsilya, son maçta aldığı mağlubiyetin ardından ilk 24'e girme başarısı gösteremedi. Fransız ekibi, bu sezon ise 21 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 4'üncü sırada yer alıyor.





 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
