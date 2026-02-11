Galatasaray, puan ortalamasında devleri geçti

Süper Lig'de son 3 sezonda şampiyon olan Galatasaray, bu sezon da yakaladığı başarı ile dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılar, ligin ilk 21 haftasında topladığı 52 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray, 52 puanla yine şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu ortaya koydu.
Galatasaray, Avrupa'nın en iyi 10 liginde puan ortalaması en yüksek 5. takım konumunda yer alıyor. Galatasaray, 21 maçta 52 puan topladı ve 2.47 puan ortalaması yakaladı.
Listenin ilk sırasında Hollanda'dan PSV Eindhoven yer alıyor. Hollanda Ligi'nde 22 maçta 59 puan alan PSV, 2.68 puan ortalaması ile zirvede yer alıyor. İkinci basamakta ise Almanya'dan Bayern Münih yer alıyor.
Galatasaray, puan ortalamasında Real Madrid, Sporting ve Inter gibi takımları geride bırakmayı başardı.
Fenerbahçe de Avrupa'nın en iyi 10 liginde en çok puan ortalaması yakalayan takımlar arasında yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, 21 maçta 49 puan ortalaması tutturdu ve 2.33 puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, elde ettiği puan ortalamasıyla listede dokuzuncu sırada yer aldı.
