Dursun Özbek: 'Stadyumun yenilenmesi lazım'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek, projelerden bahsetti ve stadyumun yenilenmesi için de çalışmaları olduğunu söyledi.
Galatasaray Başkanı Özbek, "Stadımızın da yenilenmeye ihtiyacı var. Çalışmalar yapıyoruz. Yapıldığından bugüne kadar stadın bir elden geçmesi lazım." dedi.
Dursun Özbek, "Özellikle yapısal durumda çelik olan kısımda korozyona tabii olduğu için onların gözden geçirilmesi lazım. İstenmeyen olaylar olmaması için yatırıma ihtiyaç var." sözlerini sarf etti.
