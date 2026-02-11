İsmet Taşdemir'den Sivasspor için şampiyonluk mesajı

Sivasspor'un resmi sözleşme imzaladığı teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın başında ilk antrenmana çıktı. Taşdemir antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Daha önce yardımcı antrenör olarak görev aldığı Sivasspor'a 16 yıl sonra yeniden gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Taşdemir, "16 yıl sonra burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Sivasspor camiası çok büyük bir camia. Özellikle Süper Lig'de geçmişi olan bir camia. Evet son dönemlerde sonsuzluklar yaşadı. Bir alt lige düştü. Bu sene de bir istediği sonuçları alamadı. Sonuçta bu noktaya geldi. Bir araya gelip kader birlik deliği yaptık. Bundan sonraki mücadelemizi, hırsımızı inşallah Sivassporumuzu layık olduğu yere ne kadar sürede getirebilirizin peşine düşüp en iyi şekilde camiamızı temsil etmek, camiamızı bir oyun ve mücadele örneği göstermek. Şu andaki amacımız bunlar. Bunlar için geldik, bugün de bismillah deyip başlıyoruz" şeklinde konuştu.



'YAPABİLDİĞİMİZ MÜCADELENİN EN ÜST SEVİYESİNİ VERMEK İSTİYORUZ'



Ligin bitimine 14 hafta kaldığını hatırlatan Taşdemir, "Önümüzdeki bir hafta üç maç oynayacağız. Dolayısıyla çok kısa sürede lig bitecek. Ama oyuncu grubunu tanıyor muyuz, evet tanıyoruz. Bu camianın içerisindeyiz. Diğer takımları da çok seyrettik. Hepsinin özelliklerini biliyoruz ve özelliklerinin altında olan oyuncular olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla o oyuncuların o özelliklerini yukarı çekmek kısa sürede yapabildiğimiz mücadelenin en üst seviyesini vermek."



"Taraftarımızın istediği camiamızın istediği, bizlerin istediği, yönetimimizin istediği, sahadaki takım olgusunun mücadele olgusunu en üst seviyeye göstermek için çalışmalarımıza bugün başladık ama takdir edersiniz ki evet bütün oyuncuları tanıyoruz, biliyoruz. Bir geçmişleri var, bir çalışmışlıkları var. Tam olarak nerede, ne kadar örtüşeceğiz? Normalde bunların hepsinin bir zamana ihtiyacı var ama bizim bu zamanımız yok. Bizim en kısa sürede, iki gün sonra maçımız var. Biz her şeyi halledip o maça hazırlanıp, çıkmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.



'SİVASSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR'



Hedefleri konusundaki soru üzerine Taşdemir, "Sivasspor'un hedefi her zaman nerede olursa olsun şampiyonluktur. Süper Lig'e tekrar geri dönmektir. Ama bazı gerçekleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Şu anda takımımız 14'üncü. Ligin bitimine 14 hafta var. Playoffa 7 puan var. Ama bir tane rakibimiz yok, yaklaşık 6-7 tane rakibimiz var. Bunların hepsini ne kadar sürede alt edebiliriz? Orası biraz soru işareti açıkçası. Biraz zamanla çalışıp, takımımızda belli bir noktaya geldikten sonra bir şeyler daha da netleşecek ama bizim buraya geliş amacımız evet en kısa sürede bu sene olabilirse bu sene, bu sene çok zor gibi gözüküyor. Gerçekçi bakıyorum olaya. En kötü önümüzdeki sene çok daha hazır. Şampiyon olabilecek bir takımı ortaya çıkartabilmek" ifadelerini kullandı.



'HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUM'



Sivasspor ile sezon başında da görüştüğünü ama kısmetin bugüne olduğunu belirten Taşdemir, "Gaziantep'ten ayrıldıktan sonra bizle iletişim kurmak isteyen, bizimle görüşmek isteyen çok takım oldu. Sivasspor'un sadece bizim ilk çalıştığımız yer olması itibariyle değil. Sivasspor camiasının bence Türk futbolu için çok önemli bir yerde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Sivasspor camiasında çalışmak benim için her zaman onur ve gururdur. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Biraz geç oldu. Bu benden de kaynaklı olabilir. Çünkü sezon başı da bir görüşmemiz oldu ama o zamanki benim hedeflerim farklıydı. Dolayısıyla bugün nasip oldu. Bugünse bugündür, bugünden itibaren çalışmalarımıza başladık. Devam edeceğiz."



"Buradan tek istediğim şey, evet sıkıntılı bir periyodu geride bıraktık. Bundan sonra da 14 maçımız var. 14 maçı gelin hep beraber taraftarlarımızla, oyuncularımızla, yönetimimizle, basınımızla hep beraber kucaklaşalım. Hep beraber birlik olalım. Tabii ki kötü oynayacağımız zamanlar olacak. Eksik yaptığımız, benim yanlış kadro tercihleri yaptığım zamanlar olacak. Ama birbirimizin hatalarını kabul edip, Sivasspor'u en kısa sürede layık olduğu yere getirmenin peşine düşeceğiz. Buradan da basınımızdan da, taraftarımızdan da yönetimimizden de herkesten destek bekliyorum. Oyuncularım adına, takımım adına. İnşallah biz birlik olursak bizi kimsenin yıkacağını düşünmüyorum" dedi.



