Lakerslı Hayes'in düşürdüğü Wizards maskotu dava açmaya hazırlanıyor

31 Ocak'ta oynanan maçta Los Angeles Lakers forması giyen Jaxson Hayes'in iterek düşürdüğü Washington Wizards maskotu dava açmaya hazırlanıyor.

11 Şubat 2026 17:04
Haber: AA
Lakerslı Hayes'in düşürdüğü Wizards maskotu dava açmaya hazırlanıyor
NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen Jaxson Hayes'in iterek düşürdüğü Washington Wizards maskotu, yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor.

31 Ocak'ta oynanan ve Lakers'ın deplasmanda 142-111 kazandığı maç öncesinde salondan koşarak çıkmaya çalışan Wizards maskotu, pivot Hayes tarafından itilerek düşürüldü.

NBA, bu olayın ardından Hayes'e 1 maç ceza verirken, maskot hukuki süreç başlatmak için 2021 yılında Hayes'e karşı açılan aile içi şiddet davasında karşı tarafı temsil eden avukatlık bürosunu seçti.

Hukuk firması Waukeen McCoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yasal işlem başlatmadan önce onlara meseleyi çözme fırsatı vereceğiz. Ancak yasal işlem yapılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Hayes, 1 maçlık cezasını çektikten sonra Wizards ve maskottan özür dilemişti.

