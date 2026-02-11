11 Şubat
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevkedildi

TFF, Süper Lig'den 10 kulübün PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Haber: AA
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik; çeşitli sebeplerden dolayı Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'u disipline gönderdi.

CAMARA'DA SEVK EDİLDİ

Kulüplerin yanı sıra Gaziantep FK forması giyen Drissa Camara, kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

1. LİG'DEN 3 KULÜPTE LİSTEDE

Hukuk müşavirliği, 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Serikspor ve Erzurumspor FK'yi de farklı sebeplerden ötürü disipline sevk etti.

PFDK'YA SEVK EDİLEN DİĞER İSİMLER:

Kulüplerin yanı sıra Çorum FK oyuncusu İbrahim Sehic, antrenör Mehmet Aktürk ile Çorum yöneticisi Mustafa Soley, Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Ankara Keçiörengücü oyuncusu İbrahim Akdağ, Bandırmasporlu futbolcu Douglas Tanque ile Manisa FK oyuncusu Bobby Adekanye, tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.