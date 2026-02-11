1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kazanıp Süper Lig'e yükselme umutlarını artıran Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni başkanı olan Taner Ankara, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Taner Ankara karşılıklı istişarelerde bulundu. Taner Ankara kulüpte geçen ay başkanlığı devralmıştı.
İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Lig ekibini ziyaret etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol 1. Lig ekibi Sipay Bodrum FK'yı ziyaret etti.
