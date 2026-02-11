11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Altay'da Sefa ilk kez yok

Altay'ın stoperi Sefa Özdemir, sarı kart cezası nedeniyle Söke 1970 SK maçında forma giyemeyecek ve yerine genç savunmacı Yunus Efe Sarıkaya'nın oynaması bekleniyor.

11 Şubat 2026 18:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Sefa ilk kez yok
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da stoper Sefa Özdemir, bu sezon ilk kez bir maçı kaçıracak.

Siyah-beyazlı ekibin ligde oynadığı 20 müsabakada ilk 11'de yer alan 27 yaşındaki savunma oyuncusu geçen haftaki Bornova 1877 müsabakasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Sefa, pazar günü deplasmanda oynanacak Söke 1970 SK karşılaşmasında görev yapamayacak.

Şimdiye kadar kupada çıktığı 1 maçla birlikte toplam 21 maçta 1872 dakika sahada kalarak takımın en çok süre alan oyuncusu olan Sefa, defansta görev almasına rağmen 2 kez rakip fileleri sarstı. Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz'ün bu hafta Sefa'nın yokluğunda ilk 11'e genç savunmacı Yunus Efe Sarıkaya'yı oynatması bekleniyor. Öte yandan Söke yönetimi Didim Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Altay taraftarı için bilet fiyatını 35 TL olarak belirledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.