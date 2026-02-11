İlk oruç ne zaman, hangi gün? 2026 ilk sahur ve oruç tarihi

Müslümanlar için manevi atmosferi en yoğun dönemlerden biri olan Ramazan ayına sayılı günler kala, "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Buna göre ilk oruç 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. Müslümanlar, 18 Şubat Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkarak Ramazan'ın ilk orucuna niyet edecek.

Aynı gün akşam ezanıyla birlikte ilk iftar yapılacak. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilerde teravih namazları kılınacak, mukabeleler okunacak ve yardımlaşma faaliyetleri artacak.

Ramazan'ın ilk günü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, miladi takvimde her yıl yaklaşık 10-11 gün geri geliyor. Bu nedenle 2026 yılında Ramazan, Şubat ayının üçüncü haftasında başlayacak.

Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Ramazan hazırlıkları hız kazanmış durumda. "On bir ayın sultanı" olarak anılan Ramazan ayında, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

İlk sahur, 18 Şubat 2026 Çarşamba gecesi yapılacak. Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece sahura kalkılacak ve 19 Şubat günü ilk oruç tutulacak. Sahur vakitleri illere göre değişiklik göstereceği için vatandaşların bulundukları ilin imsak saatlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Ramazan ayı boyunca oruç ibadeti imsak vaktiyle başlayacak, akşam ezanıyla birlikte sona erecek. 30 gün sürmesi beklenen Ramazan ayının ardından 20 Mart 2026 tarihinde Ramazan Bayramı başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek