İlk oruç ne zaman, hangi gün? 2026 ilk sahur ve oruç tarihi

2026 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilk sahur ve ilk oruç tarihi merak konusu oldu. Dini takvime göre Ramazan'ın başlangıç günü netleşirken, vatandaşlar ilk sahur ve oruç için hazırlıklarını hızlandırdı. İşte 2026 Ramazan ayı başlangıcı ve ilk sahur tarihine ilişkin ayrıntılar.

Müslümanlar için manevi atmosferi en yoğun dönemlerden biri olan Ramazan ayına sayılı günler kala, "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
İLK ORUÇ NE ZAMAN?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Buna göre ilk oruç 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. Müslümanlar, 18 Şubat Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkarak Ramazan'ın ilk orucuna niyet edecek.

Aynı gün akşam ezanıyla birlikte ilk iftar yapılacak. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilerde teravih namazları kılınacak, mukabeleler okunacak ve yardımlaşma faaliyetleri artacak.
RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ HANGİ GÜN?
Ramazan'ın ilk günü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, miladi takvimde her yıl yaklaşık 10-11 gün geri geliyor. Bu nedenle 2026 yılında Ramazan, Şubat ayının üçüncü haftasında başlayacak.

Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Ramazan hazırlıkları hız kazanmış durumda. "On bir ayın sultanı" olarak anılan Ramazan ayında, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

2026 İLK SAHUR TARİHİ
İlk sahur, 18 Şubat 2026 Çarşamba gecesi yapılacak. Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece sahura kalkılacak ve 19 Şubat günü ilk oruç tutulacak. Sahur vakitleri illere göre değişiklik göstereceği için vatandaşların bulundukları ilin imsak saatlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Ramazan ayı boyunca oruç ibadeti imsak vaktiyle başlayacak, akşam ezanıyla birlikte sona erecek. 30 gün sürmesi beklenen Ramazan ayının ardından 20 Mart 2026 tarihinde Ramazan Bayramı başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek

İlk oruç ne zaman, hangi gün? 2026 ilk sahur ve oruç tarihi
