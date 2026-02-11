11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Havalı Tabanca Genç Erkekler Milli Takımı, gümüş madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, Genç Erkekler Milli Takımı havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazandı.

calendar 11 Şubat 2026 16:55
Haber: AA
Havalı Tabanca Genç Erkekler Milli Takımı, gümüş madalya kazandı
Bulgaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Havalı Tabanca Genç Erkekler Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Burgaz kentinde devam eden Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda havalı tabanca genç erkekler kategorisinde Fahrettin Can Er, Ahmet Oğuz Sayar ve Ataberk Kaymakoğlu'ndan oluşan milli takım, 1707 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada havalı tabanca genç kadınlar finalinde yarışan milli sporculardan Zeynep Kılıç ise organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Burgaz kentinde düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'da 8 Şubat'ta sona ermişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
