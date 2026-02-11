11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Julia Simon, 2026 kış olimpiyatlarında altın madalya aldı

Fransız Julia Simon, biatlon kadınlar 15 kilometre bireyselde altın madalya aldı

calendar 11 Şubat 2026 20:48 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 21:03
Haber: AA
Julia Simon, 2026 kış olimpiyatlarında altın madalya aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 15 kilometre bireysel kategorisinde Fransız Julia Simon, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde biatlon kadınlar 15 kilometre bireysel müsabakaları, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Julia Simon, 41 dakika 15.6 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve biatlon karışık takım 4x6 kilometre kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti. Simon, biatlonda iki olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk Fransız kadın sporcu oldu.

Bir diğer Fransız biatlet Lou Jeanmonnot, 53.1 saniye geride gümüş, Bulgar Lora Hristova ise bir dakika 4.5 saniye farkla bronz madalya aldı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.