11 Şubat
Aston Villa-Brighton
0-055'
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-345'
11 Şubat
M.City-Fulham
3-055'
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-057'
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-029'
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-045'
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
0-0DA

Altınordu, yeni teknik direktörünü açıkladı

İzmir temsilcisi Altınordu, diğer İzmir temsilcisi Altay'dan Yusuf Şimşek'i takımın başına getirdiğini açıkladı

calendar 11 Şubat 2026 22:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu, yeni teknik direktörünü açıkladı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu'da teknik direktör Ender Traş ile yollarını ayıran yönetim göreve Yusuf Şimşek'i getirdi. Önceki hafta Altay'dan ayrılan teknik direktör Yusuf Şimşek, imza attıktan sonra yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile anlaştık. Kendisine hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Teknik patron Yusuf Şimşek'in ekibinde takım antrenörü olarak Cevdet Göç, Yaşar Işık ve Engin Çatır'ın yer alacağı, atletik performans antrenörünün Evrensel Heper, kaleci antrenörünün ise Adem Akbel olacağı bildirildi. Yusuf Şimşek, hafta sonu deplasmanda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı maçında yeni takımının başındaki ilk sınavına çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
