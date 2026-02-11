11 Şubat
Bakanlık'tan VAR iddiaları için yalanlama

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Rizespor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları incelemek için VAR Merkezi'ne gittiği ve kararların doğru olduğuna kanaat getirdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, ziyaretin yalnızca genel bilgilendirme amacı taşıdığını açıkladı.

calendar 11 Şubat 2026 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 23:39
Fotoğraf: AA
Bakanlık'tan VAR iddiaları için yalanlama
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın Rizespor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları incelemek üzere VAR merkezine gittiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 Şubat Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) düzenlenen FIFA Kokart Töreni'nin ardından program kapsamında VAR Merkezi'nin ziyaret edildiği belirtildi. Ziyaret sırasında hakem eğitmenleri ve teknik uzmanlar tarafından sistemin işleyişine ilişkin genel bir bilgilendirme yapıldığı, yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensiplerinin aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin herhangi bir müsabakaya ya da hakem kararına yönelik inceleme veya değerlendirme amacı taşımadığı vurgulanarak, kamuoyunda bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

İşte o açıklama;

"10 Şubat Salı günü Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen FIFA Kokart Töreni sonrasında program kapsamında VAR Merkezi ziyaret edilmiştir.

Ziyaret sırasında hakem eğitmenleri ve görevli teknik uzmanlar tarafından sistemin işleyişine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmış; yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensipleri aktarılmıştır.

Söz konusu ziyaret herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımamaktadır.

Kamuoyunda bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır."

