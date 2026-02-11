11 Şubat
Aston Villa-Brighton
0-055'
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3DA
11 Şubat
M.City-Fulham
3-055'
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-056'
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-028'
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-044'
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
0-0DA

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta grubunu lider tamamladı

EuroCup'ta Buducnst, Bourg Bresse'yi 96-84 mağlup edince Beşiktaş GAİN, B grubunu lider tamamladı.

calendar 11 Şubat 2026 23:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta grubunu lider tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroCup 18. hafta karşılaşmasında Buducnost, sahasında Bourg Bresse'yi konuk etti.

Mücadelenin ilk çeyreğini Buducnost, 27-11 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de 25-20'lik üstünlük sağlayan Buducnost, devre arasına 52-31 önde gitti.

Üöçüncü çeyrekte Bourg Bresse, 30-21'lik üstünlük sağlasa da son bölüme Buducnost'un 73-61 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte dengeli bir oyun olurken Buducnost, Bourg Bresse'yi 96-84 mağlup etti.

Buducnost, Bourg Bresse'yi mağlup edince Beşiktaş Gain, EuroCup'ta grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

FİNALLER MART AYINDA

EuroCup'ta sekizli finaller 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finaller ise 17-18 Mart'ta olacak.

Yarı final mücadeleleri 31 Mart'ta oynanacak. Finaller ise 22 Nisan'da olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.