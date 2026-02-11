Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta grubunu lider tamamladı

EuroCup 18. hafta karşılaşmasında Buducnost, sahasında Bourg Bresse'yi konuk etti.



Mücadelenin ilk çeyreğini Buducnost, 27-11 önde kapattı.



İkinci çeyrekte de 25-20'lik üstünlük sağlayan Buducnost, devre arasına 52-31 önde gitti.



Üöçüncü çeyrekte Bourg Bresse, 30-21'lik üstünlük sağlasa da son bölüme Buducnost'un 73-61 üstünlüğüyle gidildi.



Son çeyrekte dengeli bir oyun olurken Buducnost, Bourg Bresse'yi 96-84 mağlup etti.



Buducnost, Bourg Bresse'yi mağlup edince Beşiktaş Gain, EuroCup'ta grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.



FİNALLER MART AYINDA



EuroCup'ta sekizli finaller 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finaller ise 17-18 Mart'ta olacak.



Yarı final mücadeleleri 31 Mart'ta oynanacak. Finaller ise 22 Nisan'da olacak.



