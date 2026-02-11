11 Şubat
Aston Villa-Brighton
0-055'
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-345'
11 Şubat
M.City-Fulham
3-055'
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-057'
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-029'
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-045'
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
0-0DA

Galatasaray'da Ahmed Kutucu müjdesi

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor müsabakasına hazırlanırken, Ahmed Kutucu müjdesi paylaşıldı.

calendar 11 Şubat 2026 23:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Ahmed Kutucu müjdesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Sarı kırmızılıların 22. haftada oynayacağı maç öncesi antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı.

AHMED KUTUCU MÜJDESİ

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbulspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Ahmed Kutucu'nun da idmanda yer aldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında, Galatasaray ile İstanbulspor RAMS Park'ta karşılaşmıştı. Bir pozisyon sonrası Galatasaray oyuncusu Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan çarpışarak sakatlık yaşamıştı. 





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.