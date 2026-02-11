Karate Şampiyonası başlıyor!

Türkiye Büyükler, Para, İşitme Engelliler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, yarın Manisa'da başlayacak.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak organizasyona 800 sporcu katılacak.
Büyükler, para, işitme engelliler ve veteranlarda yapılacak müsabakalar, 15 Şubat'ta sona erecek.
Organizasyonda dereceye girecek sporcular, milli takıma seçilecek.
