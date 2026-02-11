Türk Telekom, EuroCup'ta son 8'e kaldı

EuroCup B Grubu'nun 18. ve son haftasında Türk Telekom, Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz'i 79-62 yendi.
Bu sonuçla grubu 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle tamamlayan başkent ekibi, organizasyonda 8'li final turunda mücadele edecek.
Salon: Ankara
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Manuel Attard (İtalya), Franko Gracin (Hırvatistan)
Türk Telekom: Devoe 2, Emircan Koşut 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Trifunovic 13, Simonovic 7, Alexander 6, Allman 14, Smith 14, Bankston, Usher 9, Berkan Durmaz 8, Ata Kahraman
NINERS Chemnitz: Sibande 6, Davis Jr. 8, Newman 13, Bedime 12, Minchev 9, Yebo 14, Uguak, Schakel, Kellig
1. Periyot: 20-17
Devre: 34-36
3. Periyot: 56-52
