11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Türk Telekom, EuroCup'ta son 8'e kaldı

Türk Telekom, EuroCup'ta Alman rakibi NINERS Chemnitz'i 79-62 yenerek son 8'e kaldı

calendar 11 Şubat 2026 21:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom, EuroCup'ta son 8'e kaldı
EuroCup B Grubu'nun 18. ve son haftasında Türk Telekom, Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz'i 79-62 yendi.

Bu sonuçla grubu 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle tamamlayan başkent ekibi, organizasyonda 8'li final turunda mücadele edecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Manuel Attard (İtalya), Franko Gracin (Hırvatistan)

Türk Telekom: Devoe 2, Emircan Koşut 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Trifunovic 13, Simonovic 7, Alexander 6, Allman 14, Smith 14, Bankston, Usher 9, Berkan Durmaz 8, Ata Kahraman

NINERS Chemnitz: Sibande 6, Davis Jr. 8, Newman 13, Bedime 12, Minchev 9, Yebo 14, Uguak, Schakel, Kellig

1. Periyot: 20-17

Devre: 34-36

3. Periyot: 56-52

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
