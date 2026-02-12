11 Şubat
Aston Villa-Brighton
1-0
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3
11 Şubat
M.City-Fulham
3-0
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-0
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-1
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-1
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
2-0

Nottingham ve Wolverhampton yenişemedi

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde ki rakibi Nottingham Forest, ligin son sırasındaki Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı.

calendar 12 Şubat 2026 00:32 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 00:50
Haber: Sporx.com dış haberler
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Nottingham Forest, evinde Wolverhampton'ı ağırladı.

City Ground'da oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde de rakibi olan İngiliz ekibi Nottingham, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken puanını ise 27'ye yükseltti.

Ligin son sırasında bulunan Wolverhampton ise, 26 maç sonunda yalnızca 1 galibiyet ile 9 puanı bulunuyor

SIRADAKİ LİG MAÇLARI

Nottingham Forest, Premier Lig'de önümüzdeki hafta kendi evinde Liverpool ile ağırlayacak.

Wolverhampton ise sahasında Arsenal'ı konuk edecek

FENERBAHÇE MAÇLARI NE ZAMAN?

Nottingham Forest, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu maçın rövanşı ise 26 Şubat'ta Nottingham'da oynanacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
