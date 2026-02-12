Nottingham ve Wolverhampton yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Nottingham Forest, evinde Wolverhampton'ı ağırladı.



City Ground'da oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı.



Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde de rakibi olan İngiliz ekibi Nottingham, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken puanını ise 27'ye yükseltti.



Ligin son sırasında bulunan Wolverhampton ise, 26 maç sonunda yalnızca 1 galibiyet ile 9 puanı bulunuyor



SIRADAKİ LİG MAÇLARI



Nottingham Forest, Premier Lig'de önümüzdeki hafta kendi evinde Liverpool ile ağırlayacak.



Wolverhampton ise sahasında Arsenal'ı konuk edecek



FENERBAHÇE MAÇLARI NE ZAMAN?



Nottingham Forest, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu maçın rövanşı ise 26 Şubat'ta Nottingham'da oynanacak.







