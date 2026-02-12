Bayern Münih, 6 yıl sonra kupada yarı finale çıktı

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayern Münih, Leipzig'i konuk etti.



Allianz Arena'daki karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazandı



Mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı.



Harry Kane, 64. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve ev sahibi öne geçti.



67. dakikada Michael Olise'nin pasında topu filelere gönderen Luis Diaz farkı ikiye çıkardı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern Münih, Leipzig'i 2-0 mağlup etti.



6 YIL SONRA İLK KEZ



Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, 2019/20 sezonunun ardından ilk kez kupada yarı finale yükselirken, Leipzig turnuvaya veda etti.



RAKİP PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK



Bayern Münih'in yarı finaldeki rakibi 15 Şubat Pazar günü çekilecek kurayla belli olacak.



Yarı finale yükselen diğer takımlar ise Bayer Leverkusen, Freiburg ve Stuttgart'tı. Yarı final maçları 21/22 Nisan tarihlerinde oynanacak.



