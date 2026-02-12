Real Sociedad, San Memes'te avantajı kaptı

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Athletic Bilbao, sahasında ezeli rakibi Real Sociedad'ı konuk etti.
San Mames'te oynanan müsabakada deplasman ekibi 1-0 kazandı
Mücadelede ki tek gol, 62. dakikada Benat Turrientes'den geldi.
Böylelikle Real Sociedad, 4 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
MUHTEMEL RAKİP
Turu atlayan ekip Atletico Madrid - Barcelona eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.
