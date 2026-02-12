11 Şubat
Manchester City, ilk yarıda fişi çekti

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, konuk ettiği Fulham'ı ilk yarıda bulduğu goller ile 3-0 mağlup etti.

Manchester City, ilk yarıda fişi çekti
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, Fulham'ı ağırladı.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Maçın 24. dakikasında Antoine Semenyo, Manchester City'yi öne geçirdi. İlk golden 6 dakika sonra Semenyo, Nico O'Reilly'ye asist yaptı ve fark 2'ye çıktı.

Mücadelenin 39. dakikasında Erling Haaland skoru 3-0'a getirdi.

Müsabakanın ilk yarısı 3-0 Manchester City üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve Manchester City 3-0 skorla galip ayrıldı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri puanını 53'e yükseltti ve bir maçı eksik olan lider Arsenal ile farkı 3'e indirdi. Fulham'ın ise ligdeki puanı 34'te kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City evinde Newcastle'ı ağırlayacak. Fulham ise deplasmanda Sunderland ile karşılaşacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
