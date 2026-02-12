Manchester City, ilk yarıda fişi çekti

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, Fulham'ı ağırladı.



Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.



Maçın 24. dakikasında Antoine Semenyo, Manchester City'yi öne geçirdi. İlk golden 6 dakika sonra Semenyo, Nico O'Reilly'ye asist yaptı ve fark 2'ye çıktı.



Mücadelenin 39. dakikasında Erling Haaland skoru 3-0'a getirdi.



Müsabakanın ilk yarısı 3-0 Manchester City üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve Manchester City 3-0 skorla galip ayrıldı.



Pep Guardiola'nın öğrencileri puanını 53'e yükseltti ve bir maçı eksik olan lider Arsenal ile farkı 3'e indirdi. Fulham'ın ise ligdeki puanı 34'te kaldı.



Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City evinde Newcastle'ı ağırlayacak. Fulham ise deplasmanda Sunderland ile karşılaşacak.



