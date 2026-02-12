11 Şubat
Aston Villa-Brighton
1-0
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3
11 Şubat
M.City-Fulham
3-0
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-0
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-1
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-1
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
2-0

Bahçeşehir, EuroCup'ta çeyrek finalde!

Bahçeşehir, EuroCup'ta Litvanya temsilcisi Neptünas'ı 91-86 yenerek çeyrek finale kaldı.

calendar 12 Şubat 2026 01:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir, EuroCup'ta çeyrek finalde!
EuroCuo A Grubu'nun 18. ve son haftasında Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Neptunas ekibini deplasmanda 91-86 yendi.

Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlamayı başaran Bahçeşehir Koleji, direkt çeyrek finale yükseldi.

Salon: Svyturio Arena

Hakemler: Sergio Silva (Portekiz), Steve Bittner (Almanya), Stefan Calic (Sırbistan)

Neptunas: Cleary 16, Velicka 15, Majauskas 11, Berucka 15, Waterman 1, Girdziunas 20, Kozys 5, Silins 3, Kneizys, Macijauskas

Bahçeşehir Koleji: Homesley 9, Koprivica 7, Mitchell 8, Flynn 17, Cavanaugh 23, Ford 9, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Hale 7, Williams 4, Göktuğ Baş

1. Periyot: 21-30

Devre: 45-50

3. Periyot: 67-70

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
