11 Şubat
Aston Villa-Brighton
1-0
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3
11 Şubat
M.City-Fulham
3-0
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-0
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-1
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-1
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
2-0

Fenerbahçe Medicana, avantaj ile dönüyor

Fenerbahçe Medicana, CEV play-off ilk mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği Hollanda ekibi Orion Stars ekibini 3-1 ile geçerek avanatajı kaptı.

Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Hollanda'nın Orion Stars ekibini 3-1 yendi.

SaZa Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini Hollanda ekibi 25-18 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti.

İkinci seti 25-21, üçüncü seti 25-13 kazanan sarı-lacivertliler, dördüncü sette de rakibine 26-24'lük üstünlük kurarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Medicana, 19 Şubat Perşembe günü Orion Stars'la Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
