Galatasaray, Fransa deplasmanında galip!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü hafta maçında Galatasaray MCT Technic, Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibini deplasmanda 94-81 mağlup etti.



Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 4. maçında 3. galibiyetini elde etti ve grupta 7 puan ve averajla liderliğe yükselirken ikili averajın da sahibi oldu. Fransız temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.



Salon: Antares



Hakemler: Peter Praksch (Macaristan), Andris Aunkrogers (Letonya), Lorenzo Baldini (İtalya)



Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 1, Williams 8, Hudgins 10, DiLeo 18, Thomas 8, Borgues 3, Berhanemeskel 15, Doumbia 3, Yeguete 8, Dufeal 7



Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 8, Palmer 15, Petrucelli, Gillespie 6, White 11, Robinson 2, McCollum 19, Meeks 5, Buğrahan Tuncer 22, Muhsin Yaşar 6



1. Periyot: 22-18



Devre: 48-50



3. Periyot: 69-68



