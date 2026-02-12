11 Şubat
Aston Villa-Brighton
1-0
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3
11 Şubat
M.City-Fulham
3-0
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-0
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-1
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-1
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
2-0

Galatasaray, Fransa deplasmanında galip!

Galatasaray MCT Technic, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Le Mans Sarthe Basket'i 94-81 ile geçti.

12 Şubat 2026 01:52
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, Fransa deplasmanında galip!
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü hafta maçında Galatasaray MCT Technic, Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibini deplasmanda 94-81 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 4. maçında 3. galibiyetini elde etti ve grupta 7 puan ve averajla liderliğe yükselirken ikili averajın da sahibi oldu. Fransız temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Antares

Hakemler: Peter Praksch (Macaristan), Andris Aunkrogers (Letonya), Lorenzo Baldini (İtalya)

Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 1, Williams 8, Hudgins 10, DiLeo 18, Thomas 8, Borgues 3, Berhanemeskel 15, Doumbia 3, Yeguete 8, Dufeal 7

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 8, Palmer 15, Petrucelli, Gillespie 6, White 11, Robinson 2, McCollum 19, Meeks 5, Buğrahan Tuncer 22, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 22-18

Devre: 48-50

3. Periyot: 69-68

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
