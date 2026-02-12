11 Şubat
Aston Villa-Brighton
1-0
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3
11 Şubat
M.City-Fulham
3-0
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-0
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-1
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-1
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
2-0

Aston Villa, Brighton'ı tek golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Aston Villa, konuk ettiği Brighton'ı 1-0 yendi. Milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, maçta 90 dakika forma giydi.

calendar 12 Şubat 2026 01:50 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 02:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
ngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Aston Villa, evinde Brighton'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Aston Villa'ya galibiyet, Jack Hinshelwood'un kendi kalesine attığı gol ile geldi.

Bu sonuçla Aston Villa, 50 puanla 3. sırada yer aldı. Brighton ise 31 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA

Öte yandan milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla müsabakada 90 dakika forma giydi.

Ligde bir sonraki hafta Aston Villa, Leeds United'ı konuk edecek. Brighton ise deplasmanda Brentford ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
