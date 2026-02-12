Aston Villa, Brighton'ı tek golle geçti

ngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Aston Villa, evinde Brighton'ı konuk etti.



Villa Park'ta oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Aston Villa'ya galibiyet, Jack Hinshelwood'un kendi kalesine attığı gol ile geldi.



Bu sonuçla Aston Villa, 50 puanla 3. sırada yer aldı. Brighton ise 31 puanla 14. sırada kendine yer buldu.



FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA



Öte yandan milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla müsabakada 90 dakika forma giydi.



Ligde bir sonraki hafta Aston Villa, Leeds United'ı konuk edecek. Brighton ise deplasmanda Brentford ile karşılaşacak.



