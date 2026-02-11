Fikret Orman'dan adaylık açıklaması

Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.





Katıldığı Begikad'ın düzenledği organizasyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, son dönemde kamuoyunda ve sosyal medyada gündeme gelen "aday ol" çağrılarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.



''MEVCUT YÖNETİM GAYET BAŞARILI''





Beşiktaş'ta şu anda resmi bir seçim süreci bulunmadığını belirten Orman, "Bana 'aday ol' diyorlar ama şu anda Beşiktaş'ta bir seçim ortamı yok. Mevcut yönetim göreve başlayalı henüz bir yıl bile olmadı. Böyle bir süreç söz konusu değilken adaylık üzerinden konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.





''BEŞİKTAŞ'A BAŞKAN OLMAK ZOR DEĞİL, ZOR OLAN...''



Beşiktaş'ı yönetmenin iş adamlıktan ve popülerlikten farkını da açıklayan eski başkan, "Kendimi hep başkan olacak gibi yetiştirdim. Beşiktaş başkanlığı sadece iş adamlığıyla yapılacak bir iş değil; birçok vasfın olması lazım. Beşiktaş'a yönetici olmak zor değil, hatırlanan yönetici ve başkan olmak çok zor bir şeydir. En önemli şey popüler olmak değildir; itibarlı popüler olmaktır. Dünyanın en popüler kişilerinden biri Pablo Escobar'dır ama kok*in kaçakçısıdır."





''BEŞİKTAŞ DİKİLİ TAŞ PTOJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMELİ''



Beşiktaş'ın projeleri hakkında da görüş belirten efsane başkan, "Dikilitaş projesinde başkanı ve yönetim kurulunu çok başarılı buluyorum. Ben, onu da Beşiktaş'ın kendisinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu hâliyle 150–200 milyon euro gelir gelecekmiş; kendimiz yaparsak 300 milyon euro civarında bir gelir gelir." diye söz etti





''KENDİ DOĞRUSUNU BULACAKTIR''





Kulübün mevcut durumuna da değinen Orman, Beşiktaş'ın köklü bir camia olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş kendi doğrusunu bulacaktır. Bu camia zorlukları aşabilecek güce sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.



TARAFTARA ÖZ ELEŞTİRİ



Taraftara uyarılarda da bulunan Fikret Orman, "Her geleni pişman edersek, her gelen arkasındakine hırsız muamelesi yaparsa kim olacak başkan? Böyle bir camia mı olur? Beşiktaşlılar da kendine çeki düzen vermeli." sözlerini kullandı





Siyah-beyazlı takımda son dönemde yaşanan gelişmeler ve tribün tepkileri hakkında da konuşan Orman, futbolculara yönelik eleştirilerin dozunun iyi ayarlanması gerektiğini belirtti. "Ersin'e bağırıyorlar, çok yanlış buluyorum. Yönetim de 'bağırmamalılar' diye söylemeli. Taraftardan korkulmaz; hepimiz taraftarız."



DAVALAR BİTENE KADAR



Stadyuma ne zaman geleceğini de açıklayan spor adamı, ''Davalar bitene kadar kendimi oraya gitmeye layık görmüyorum." ifadesini kullandı





Fikret Orman, Beşiktaş'ın geçmişte olduğu gibi yeniden güçlü bir yapıya kavuşacağına inandığını sözlerine ekledi.



