Burnley geriden geldi, 16 maçlık hasreti bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Crystal Palace, Burnley'i ağırladı.



Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.



Ev sahibi ekip 17. dakikada ve 33. dakikada Jorgen Strand Larsen'in golleriyle skoru 2-0'a getirdi. 40. dakikada Burnley, Hannibal Mejbri ile farkı 1'e indirdi.



44. dakikada başlayan atakla deplasman ekipte Jaidon Anthony skoru 2-2'ye getirirken, 3 dakika sonra Jefferson Lerma kendi kalesine attığı gol ile Burnley 7 dakikada 3 gol atıp öne geçti.



Maçın ilk yarısı 3-2 Burnley üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve Burnley 3-2 skorla galip ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Burnley ligde 16 maç sonra ilk kez kazandı.



Burnley puanını 18'e çıkarırken; Crystal Palace'ın puanı ise 32'de kaldı.



Premier Lig'in bir sonraki haftasında Burnley, Chelsea'ye konuk olacak. Crystal Palace ise evinde Wolverhampton ile oynayacak.



