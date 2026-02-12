11 Şubat
Aston Villa-Brighton
1-0
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3
11 Şubat
M.City-Fulham
3-0
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-0
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-1
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-1
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
2-0

Burnley geriden geldi, 16 maçlık hasreti bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Burnley, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-2 yendi. Burnley, ligde 16 maç sonra ilk kez kazandı.

12 Şubat 2026 01:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Crystal Palace, Burnley'i ağırladı.

Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı. 

Ev sahibi ekip 17. dakikada ve 33. dakikada Jorgen Strand Larsen'in golleriyle skoru 2-0'a getirdi. 40. dakikada Burnley, Hannibal Mejbri ile farkı 1'e indirdi.

44. dakikada başlayan atakla deplasman ekipte Jaidon Anthony skoru 2-2'ye getirirken, 3 dakika sonra Jefferson Lerma kendi kalesine attığı gol ile Burnley 7 dakikada 3 gol atıp öne geçti.

Maçın ilk yarısı 3-2 Burnley üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve Burnley 3-2 skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Burnley ligde 16 maç sonra ilk kez kazandı.

Burnley puanını 18'e çıkarırken; Crystal Palace'ın puanı ise 32'de kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Burnley, Chelsea'ye konuk olacak. Crystal Palace ise evinde Wolverhampton ile oynayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
