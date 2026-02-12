Liverpool, Sunderland'ın serisini bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Sunderland, sahasında Liverpool'u ağırladı.



Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. 61. dakikada Liverpool, Virgil van Dijk ile 1-0 öne geçti.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Liverpool, Sunderland'ı 1-0 mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Liverpool, 3 maç sonra deplasman galibiyeti aldı.



Sunderland'in evindeki 12 maçlık yenilmezlik serisi ise sona erdi.



Bu galibiyetle Arne Slot'un öğrencileri puanını 42'ye yükseltti. Regis Le Bris'in öğrencileri ise 36 puanda kaldı.



Premier Lig'de bir sonraki hafta Liverpool, Nottingham Forest'a konuk olacak. Sunderland ise Fulham'ı ağırlayacak.



