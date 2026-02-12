11 Şubat
Aston Villa-Brighton
1-0
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3
11 Şubat
M.City-Fulham
3-0
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-0
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-1
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-1
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
2-0

Liverpool, Sunderland'ın serisini bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Virgil van Dijk'in golüyle deplasmanda Sunderland'ı 1-0 yenerek 3 maç sonra deplasman galibiyetini aldı. Sunderland'in ise evindeki 12 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Sunderland, sahasında Liverpool'u ağırladı.

Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. 61. dakikada Liverpool, Virgil van Dijk ile 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Liverpool, Sunderland'ı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, 3 maç sonra deplasman galibiyeti aldı.

Sunderland'in evindeki 12 maçlık yenilmezlik serisi ise sona erdi.

Bu galibiyetle Arne Slot'un öğrencileri puanını 42'ye yükseltti. Regis Le Bris'in öğrencileri ise 36 puanda kaldı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Liverpool, Nottingham Forest'a konuk olacak. Sunderland ise Fulham'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
