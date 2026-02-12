Lazio, Bologna'yı penaltılarda geçti

İtalya Kupası çeyrek final maçında Bologna ile Lazio karşı karşıya geldi.
Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçın 30. dakikasında Bologna, Santiago Castro'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Karşılaşmanın 48. dakikasında Lazio, Tijanni Noslin ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca 90 dakika 1-1 eşitlikle tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayan Lazio, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Atalanta'nın rakibi oldu.
⚽ 30' Santiago Castro
⚽ 48' Noslin
🏆 İtalya Kupası çeyrek final maçında Lazio, 90 dakikası 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Bologna'yı 4-1 yendi ve yarı finale yükseldi.
🆚Lazio, yarı finalde Atalanta ile karşılaşacak. pic.twitter.com/5FfhBzsjlu
— Sporx (@sporx) February 11, 2026