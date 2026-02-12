Lazio, Bologna'yı penaltılarda geçti

⚽ 30' Santiago Castro

⚽ 48' Noslin



🏆 İtalya Kupası çeyrek final maçında Lazio, 90 dakikası 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Bologna'yı 4-1 yendi ve yarı finale yükseldi.



🆚Lazio, yarı finalde Atalanta ile karşılaşacak. pic.twitter.com/5FfhBzsjlu



İtalya Kupası çeyrek final maçında Bologna ile Lazio karşı karşıya geldi.Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçın 30. dakikasında Bologna,'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.Karşılaşmanın 48. dakikasında Lazio,ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca 90 dakika 1-1 eşitlikle tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.Penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayan Lazio, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Atalanta'nın rakibi oldu.