11 Şubat
Aston Villa-Brighton
1-0
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3
11 Şubat
M.City-Fulham
3-0
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-0
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-1
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-1
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
2-0

Lazio, Bologna'yı penaltılarda geçti

İtalya Kupası çeyrek final maçında Lazio, 90 dakikası 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Bologna'yı 4-1 yendi ve yarı finale yükseldi.

12 Şubat 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lazio, Bologna'yı penaltılarda geçti
İtalya Kupası çeyrek final maçında Bologna ile Lazio karşı karşıya geldi.

Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçın 30. dakikasında Bologna, Santiago Castro'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Lazio, Tijanni Noslin ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca 90 dakika 1-1 eşitlikle tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayan Lazio, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Atalanta'nın rakibi oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
