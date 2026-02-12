Samsunspor, 5 eksikle Antalyaspor karşısına çıkacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 12 Şubat Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile mücadele edecek.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



Kırmızı-beyazlı takım, sezonda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi ile 30 puan topladı.



Trabzonspor'a geçen hafta sahasında 3-0 kaybeden Samsun ekibi, Hesap.com Antalyaspor'u yenerek yeniden yükselişe geçmek istiyor.



SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK



Samsunspor'da tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin ile kart cezalısı Antoine Makoumbou, Hesap.com Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.



Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaymayı Hesap.com Antalyaspor, 2-1 kazandı.



