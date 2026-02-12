12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Samsunspor, 5 eksikle Antalyaspor karşısına çıkacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile mücadele edecek.

calendar 12 Şubat 2026 10:22
Samsunspor, 5 eksikle Antalyaspor karşısına çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 12 Şubat Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile mücadele edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-beyazlı takım, sezonda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi ile 30 puan topladı.

Trabzonspor'a geçen hafta sahasında 3-0 kaybeden Samsun ekibi, Hesap.com Antalyaspor'u yenerek yeniden yükselişe geçmek istiyor.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Samsunspor'da tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin ile kart cezalısı Antoine Makoumbou, Hesap.com Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaymayı Hesap.com Antalyaspor, 2-1 kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.