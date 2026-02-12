12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

NBA'de Clippers, Rockets deplasmanında kazandı

Clippers'ın 105-102 galip geldiği maçta Alperen Şengün 16 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 3 blokla oynadı

calendar 12 Şubat 2026 10:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, deplasmanda Houston Rockets'ı 105-102 yendi.

Toyota Center'da oynanan maçta, bitime 2 saniye kala attığı basketin ardından faulü de sayıya çeviren Kawhi Leonard, 27 sayı, 12 ribauntla takımına liderlik etti. Kris Dunn ve Bennedict Mathurin, 16'şar sayıyla oynadı.

Rockets'ta Kevin Durant 21 sayıyla en skorer isim olurken, kenardan gelen Reed Sheppard 17 sayı, Alperen Şengün 16 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 3 blokla oynadı.

- Spurs'ten üst üste 6 galibiyet

Golden State Warriors'ı 126-113 mağlup eden San Antonio Spurs, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Spurs'te De'Aaron Fox 27 sayı, 8 asist, Victor Wembanyama 26 sayı, 9 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.

Stephen Curry'nin dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemediği son 5 maçın 3'ünü kaybeden Warriors'ta ise Draymond Green 17 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Moses Moody ve De'Anthony Melton 17'şer sayı kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
