2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda madalya yarışı

Oyunlarda 6 disiplinde 7 madalya için sporcular kıyasıya rekabet edecek

calendar 12 Şubat 2026 09:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda madalya yarışı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 13 Ocak Cuma günü 6 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.
İtalya'da düzenlenen oyunların 7. gününde biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, skeleton, snowboard ve sürat pateni branşlarında 7 madalya müsabakası yapılacak.

Biatlon erkekler 10 kilometre sprint, kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest, artistik buz pateni erkekler, skeleton erkekler, snowboard kadınlar kros ve erkekler halfpipe ile sürat pateni erkekler 10 bin metrede madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda 13 Şubat Cuma günü madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

13.45 Kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

16.00 Biatlon erkekler 10 kilometre sprint (Anterselva Biatlon Arena)

16.41 Snowboard kadınlar kros (Livigno Kar Park)

18.00 Sürat pateni erkekler 10 bin metre (Milano Sürat Pateni Stadı)

21.00 Artistik buz pateni erkekler serbest program (Milano Buz Pateni Arena)

21.30 Snowboard erkekler halfpipe (Livigno Kar Park)

23.05 Skeleton erkekler (Cortina Kayak Merkezi)

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
