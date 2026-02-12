12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de zirve yarışı, Avrupa'ya katılım ve düşme hattındaki kıyasıya mücadele 22. hafta ile kaldığı yerden devam ediyor

calendar 12 Şubat 2026 10:37
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı 13 Ocak Cuma günü başlayacak.
Ligde 13 Ocak Cuma günü Galatasaray-ikas Eyüpspor ile Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçları oynanacak.

Haftanın önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 22. haftanın programı şöyle:

13 Ocak Cuma:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
