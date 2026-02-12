Galatasaray'dan iç sahada müthiş seri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 13 Şubat Cuma günü sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.
Bu mücadelede öncesinde Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Galatasaray, iç sahada oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 23 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6. kez berabere kaldı.
Bu mücadelede öncesinde Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Galatasaray, iç sahada oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 23 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6. kez berabere kaldı.