Galatasaray'da dev rekabet!

Ara transferin ardından Galatasaray'da kadro şekillendi. Kadrosuna sırasıyla Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Can Armando Güner'i transfer eden Galatasaray, sonunda geniş kadroya kavuştu.
Leroy Sane ve Mario Lemina'dan yoksun Çaykur Rize deplasmanında sahaya çıklan ilk 11 maçı kolay çözerken, 3-0'ın ardından son 15 dakikada Mauro Icardi, Sacha Boey, İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Yaser Asprilla oyuna girdi.
Yedek bekleyen Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Renato Nhaga ve Can Armando ise süre alamadı.
HER MEVKİDE FORMA YARIŞI
Takım içi rekabetiN üst seviyeye çıkaran sarı-kırmızılılarda sağ bekte Roland Sallai ile Sacha Boey, sol bekte Ismail Jakobs ile Eren Elmalı arasında forma savaşı yaşanıyor.
Sakatlığını atlatan Wilfried Singo stoperde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yerini almaya çalışıyor. Gabriel Sara'nın form tuttuğu orta sahada İlkay Gündoğan'ın durumu da merak konusu oldu.
Noa Lang'ın eklendiği hücum hattında ise Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi yıldızlardan biri yedek kulübesinin yolunu tutacak.
