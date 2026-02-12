11 Şubat
Aston Villa-Brighton
1-0
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3
11 Şubat
M.City-Fulham
3-0
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-0
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-1
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-1
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
2-0

Galatasaray'da dev rekabet!

Galatasaray'da forma rekabeti kızışıyor. Singo'nun dönüşü, Sallai'nin form tutması, Sara'nın artan performansı ve Noa Lang'ın öne çıkmasıyla teknik heyeti zor bir karar bekliyor.

calendar 12 Şubat 2026 08:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da dev rekabet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transferin ardından Galatasaray'da kadro şekillendi. Kadrosuna sırasıyla Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Can Armando Güner'i transfer eden Galatasaray, sonunda geniş kadroya kavuştu.

Leroy Sane ve Mario Lemina'dan yoksun Çaykur Rize deplasmanında sahaya çıklan ilk 11 maçı kolay çözerken, 3-0'ın ardından son 15 dakikada Mauro Icardi, Sacha Boey, İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Yaser Asprilla oyuna girdi.

Yedek bekleyen Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Renato Nhaga ve Can Armando ise süre alamadı.

HER MEVKİDE FORMA YARIŞI

Takım içi rekabetiN üst seviyeye çıkaran sarı-kırmızılılarda sağ bekte Roland Sallai ile Sacha Boey, sol bekte Ismail Jakobs ile Eren Elmalı arasında forma savaşı yaşanıyor.

Sakatlığını atlatan Wilfried Singo stoperde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yerini almaya çalışıyor. Gabriel Sara'nın form tuttuğu orta sahada İlkay Gündoğan'ın durumu da merak konusu oldu.

Noa Lang'ın eklendiği hücum hattında ise Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi yıldızlardan biri yedek kulübesinin yolunu tutacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.