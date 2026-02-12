12 Şubat
Sergen Yalçın'dan takıma uyarı: "Burası Beşiktaş!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik süreç öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.

calendar 12 Şubat 2026 08:59 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 09:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Sergen Yalçın'dan takıma uyarı: 'Burası Beşiktaş!'
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezonun kritik virajına girilirken oyuncularıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.
 
Siyah-beyazlılarda hedef, kalan haftalarda hata payını en aza indirerek çıkışa geçmek.
 
GEÇMİŞ MAÇLARI İZLETTİ 
 
Deneyimli teknik adam, toplantının ilk bölümünde geçmiş maçlardan kesitler izletti. Yaşanan puan kayıplarında yapılan bireysel ve takım hataları detaylı şekilde analiz edilirken, Yalçın sahada görmek istediği oyun sistemini de görseller eşliğinde futbolcularına aktardı.
 
Yeni transferlerin de yer aldığı toplantıda 53 yaşındaki çalıştırıcı, her oyuncusuyla birebir görüşerek beklentilerini net şekilde ifade etti.
 
SERGEN YALÇIN: "BURASI BEŞİKTAŞ"
 
Sezonun geri kalanında daha disiplinli ve mücadeleci bir takım görmek istediğini vurgulayan Yalçın, toplantının sonunda yaptığı konuşmada camiaya yakışır bir performans talep etti.
 
"Burası Beşiktaş. Biz burada her zaman kazanmaya oynarız" diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Yaptığımız hataları telafi etmenin vakti geldi. Taraftarımızı mutlu etmek için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Herkes büyük bir kulüpte olduğunun bilinciyle mücadele etmeli. Taraftarlarımızın sevgisine karşılık vermek zorundayız."
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
