11 Şubat
Aston Villa-Brighton
1-0
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3
11 Şubat
M.City-Fulham
3-0
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-0
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-1
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-1
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
2-0

Fenerbahçe maçı öncesi Nottingham Forest'a şok!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest'ta teknik direktör Sean Dyche ile yollar ayrıldı.

calendar 12 Şubat 2026 08:04 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 08:21
Haber: NTV, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe maçı öncesi Nottingham Forest'a şok!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi İngiliz ekibinde kaos var.
 
Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve son olarak Wolverhampton ile 0-0 berabere kalan Nottingham Forest'ta Sean Dyche dönemi resmen sona erdi.
 
NOTTINGHAM FOREST'DAN AÇIKLAMA
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğrular. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz. Şu an için başka bir açıklama yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.
 
BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ!
 
Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör belirsizliğinin yaşandığı İngiliz ekibinde bu sezon 3. kez hoca değişikliği oldu. Nottingham Forest bu sezon Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou ile de yolları ayırmıştı.
 
EN GÜÇLÜ ADAY VITOR PEREIRA
 
The Athletic'in haberine göre, Sean Dyche sonrası Nottingham Forest'ta en güçlü aday Vitor Pereira. Portekizli teknik adam eski kulübü Fenerbahçe'ye rakip olabilir.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
