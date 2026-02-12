Fenerbahçe maçı öncesi Nottingham Forest'a şok!

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi İngiliz ekibinde kaos var.

Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve son olarak Wolverhampton ile 0-0 berabere kalan Nottingham Forest'ta Sean Dyche dönemi resmen sona erdi.

NOTTINGHAM FOREST'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğrular. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz. Şu an için başka bir açıklama yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ!

Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör belirsizliğinin yaşandığı İngiliz ekibinde bu sezon 3. kez hoca değişikliği oldu. Nottingham Forest bu sezon Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou ile de yolları ayırmıştı.

EN GÜÇLÜ ADAY VITOR PEREIRA