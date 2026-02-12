12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Galatasaray'da çarpıcı istatistik!

Okan Buruk yönetiminde 52 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 21 hafta itibarıyla 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sında mutlu sona ulaşmayı başardı. Tek fire ise 100. yılda Gheorghe Hagi döneminde verildi.

calendar 12 Şubat 2026 09:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da çarpıcı istatistik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde zirvede oturan Galatasaray, güçlendirdiği kadrosuyla üst üste 4. zafer için mücadele ediyor.

Bu hafta sahasındaki Eyüpspor maçıyla çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Aslan, üç puanlı sistemin başladığı 1987-88 sezonundan beri 8. kez 21 haftada 50 puan barajını geçti. Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de 21 hafta karnesi incelendiğinde sırasıyla 51-54-57-52 puan topladı. Okan Buruk'u, UEFA Kupası'nı kazandığı dönem ligdeki ilk 21 maçta 54 puana ulaşan Fatih Terim takip ediyor.

2005 YILINDA LİGİ ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRDİ

Buruk ve Terim dışında 50 puan barajını geçen diğer teknik adamlar ise 51'er puanla 1994'te Hollmann, 2005'te Hagi ve 2006'da Gerets. Sarı-kırmızılılar 21 haftada 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını şampiyon tamamlarken, tek fireyi Galatasaray'ın 100. yılında Gheorghe Hagi verdi.

İstatistikler bu sezon sonunda Okan Buruk'un yüzde 85 şampiyon olacağını gösteriyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.