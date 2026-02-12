12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na özel görev!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'na özel görev verecek.

calendar 12 Şubat 2026 09:49 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 09:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor derbisinden 3 puan hedefleyen Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun en önemli kozlarından biri Kerem Aktürkoğlu olacak.

Gençlerbirliği mücadelesinde attığı 2 golle yıldızlaşan ve galibiyette büyük rol oynayan deneyimli futbolcu, Trabzon'da da öne çıkacak.

Teknik direktör Tedesco'nun yakından ilgilendiği Kerem de gol serisi yakalamak istiyor.

Süper Lig'de attığı 3 golü de Kadıköy'de bulan 27 yaşındaki yıldız, deplasmandaki ilk golünü kritik derbide atmayı hedefliyor.

İLK 11 ÇIKACAK

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 28 resmi maça çıkan Kerem, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

13 gole direkt etki eden milli futbolcu, bu sezon ligdeki tüm derbi maçlarına ilk 11'de başladı.

Kerem'in Trabzonspor deplasmanında da ilk 11'de yer alması planlanıyor. Öte yandan sarı-lacivertli yıldızın gol attığı maçların hiçbirinde Fenerbahçe yenilmedi.

Kerem'in rakip filelere 8 gol gönderdiği 6 maçın tamamında sarı-lacivertli takım sahadan hep galibiyetle ayrıldı.

TRABZON'A 2 KEZ GOL ATTI

Kerem, kariyeri boyunca Trabzonspor'a karşı 8 maçta sahaya çıktı ve 2 kez ağları havalandırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla bordo-mavililere rakip olan 27 yaşındaki futbolcu başarılı bir grafik çizdi.

TEDESCO ONA ÇOK GÜVENİYOR

Tedesco, Kerem'e hücum hattında görev vereceğini dile getirdi. Kerem'e çok güvendiğini her fırsatta belirten Tedesco, Lig yarışında da sıklıkla kullanacağını vurguladı. Kerem'in yeni dönemde forvette daha çok şans bulması planlanıyor.

AVRUPA'DA 4 GOL VE 1 ASİST

Avrupa Ligi'nde bu sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösteren Kerem, golleriyle öne çıktı. Stuttgart, Nice ve Brann'a karşı 4 gol atan Kerem, 1 de asist yaptı. Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 4 gol, 1 asistle 5 gole direkt etki eden 27 yaşındaki yıldız, ön plana çıktı. 

