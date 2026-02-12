12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Çorum FK sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

calendar 12 Şubat 2026 10:14
Çorum FK sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı 12 Şubat Cuma günü başlayacak.

İlk defa Süper Lig'e çıkma mutluluğu yaşamak isteyen Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cuma günü evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

ÇORUM FK'DA TEK EKSİK

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı kaleci İbrahim Sehic, maçta forma giyemeyecek.

Ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Çorum FK, haftaya 5. sırada girdi.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
