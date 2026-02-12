Çorum FK sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı 12 Şubat Cuma günü başlayacak.
İlk defa Süper Lig'e çıkma mutluluğu yaşamak isteyen Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cuma günü evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
ÇORUM FK'DA TEK EKSİK
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı kaleci İbrahim Sehic, maçta forma giyemeyecek.
Ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Çorum FK, haftaya 5. sırada girdi.
