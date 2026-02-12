Beşiktaş'ın genç hedefi: Youssef Chermiti

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını beklentilerin gerisinde tamamlayan Beşiktaş , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atmıştı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni sezonun planlamasına da şimdiden başladı.

BEŞİKTAŞ YAZI BEKLİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Foot Africa'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen 21 yaşındaki golcü Youssef Chermiti'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yönetimin genç oyuncu için yaz transfer döneminde resmi teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Chermiti'nin adı kış transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmış, ancak transfer gerçekleşmemişti.

Beşiktaş'ın genç forveti uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü ve hücum hattında alternatif yaratmayı hedeflediği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Rangers formasıyla 27 resmi karşılaşmaya çıkan Youssef Chermiti, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlıların önümüzdeki aylarda transfer için somut adımlar atması bekleniyor.