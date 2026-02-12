12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Beşiktaş'ın genç hedefi: Youssef Chermiti

Beşiktaş, Rangers'ın 21 yaşındaki golcüsü Youssef Chermiti'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçti.

calendar 12 Şubat 2026 10:54
Beşiktaş'ın genç hedefi: Youssef Chermiti
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını beklentilerin gerisinde tamamlayan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atmıştı.
 
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni sezonun planlamasına da şimdiden başladı.
 
BEŞİKTAŞ YAZI BEKLİYOR
 
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Foot Africa'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen 21 yaşındaki golcü Youssef Chermiti'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yönetimin genç oyuncu için yaz transfer döneminde resmi teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.
 
FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
 
Chermiti'nin adı kış transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmış, ancak transfer gerçekleşmemişti.
 
Beşiktaş'ın genç forveti uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü ve hücum hattında alternatif yaratmayı hedeflediği belirtildi.
 
BU SEZON PERFORMANSI
 
Bu sezon Rangers formasıyla 27 resmi karşılaşmaya çıkan Youssef Chermiti, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlıların önümüzdeki aylarda transfer için somut adımlar atması bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
