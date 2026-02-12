12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

calendar 12 Şubat 2026 13:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 22. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

13 ŞUBAT CUMA:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor: Çağdaş Altay

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Yılmaz

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK: Fatih Tokail

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor: Alper Akarsu

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
