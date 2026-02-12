12 Şubat
Fenerbahçe, Avrupa'da yenilgisiz üç takımdan biri

Avrupa'nın üst düzey liglerinde taraftarı önünde henüz mağlubiyet yaşamayan sadece üç takım kaldı: Fenerbahçe, Benfica ve Slavia Prag. Sarı-lacivertliler, ligde 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlikle yenilgisiz ilerliyor.

calendar 12 Şubat 2026 12:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde şampiyonluk yarışı giderek kızışırken taraftarı önünde henüz mağlubiyet yaşamayan sadece 3 takım kaldı.
 
Tüm kulvarlarda yoğun bir tempoya sahne olan Avrupa'nın üst düzey 10 ligindeki takımlar arasında yalnızca Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ve Çekya ekibi Slavia Prag, liglerinde nağmağlup unvanıyla şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.
 
Üç takım da liglerinde şu ana kadar 21 haftayı geride bırakırken, 14 galibiyet ve 7 beraberlikle 49 puan topladı.
 
İKİ TAKIMDA MOURINHO İZİ
 
Renkli kişiliği, tribünler ve basınla inişli-çıkışlı ilişkisiyle gündemde her zaman kendine yer bulan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'de başladığı sezonu Benfica'da sürdürüyor.
 
Mourinho yönetiminde bu sezon iki maça çıkan sarı-lacivertli ekip, Göztepe ile 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
 
Dördüncü haftadan itibaren kulübeyi Belçikalı Domenico Tedesco'ya emanet eden Fenerbahçe, 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam etti.
 
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 20 gün sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho, Portekiz temsilcisiyle ligde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
 
Slavia Prag ise istikrarını Aralık 2017'den bu yana görev yapan teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile ulaştı. Çek teknik adam, geçen yıl Prag ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
 
TEK TAKIM ZİRVEDE
 
Hiç yenilgisi bulunmayan 3 takım arasında sadece Slavia Prag ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlıları 5 puan geriden Sparta Prag takip ediyor.
 
Fenerbahçe, 52 puanı bulunan lider Galatasaray'ın ardından ligde ikinci sırada yer alırken, Benfica ise Porto (56) ve Sporting Lizbon (52) ile zirve mücadelesi veriyor.
 
Galatasaray, Porto ve Sporting Lizbon'un ligde birer yenilgisi bulunuyor.
 
EN İYİ AVERAJ BENFICA'DA
 
Yenilgisiz takımlardan Benfica, 32 gollük averajla (44-12) diğerlerine göre daha iyi durumda.
 
Fenerbahçe'nin averajı 30 (48-18), Slavia Prag'ın averajı ise 29 (46-17).
 
BENFICA, İKİ TAKIMIN TOPLAMINDAN PAHALI
 
Benfica 357 milyon avroluk piyasa değeriyle diğer takımları geride bıraktı.
 
Fenerbahçe'nin piyasa değeri 237 milyon avro olarak belirlenirken, Slavia Prag ise 105 milyon avro değerinde.
 
DEVLER FAZLA DAYANAMADI
 
Premier Lig'de 6 puan farkla lider durumdaki Arsenal, bu sezon ilk yenilgisini 3. haftada Liverpool karşısında alırken, toplam 3 kez mağlup oldu.
 
İspanya'da 1 puan farkla zirve yarışı veren takımlardan Barcelona 3, Real Madrid 2 kez sahadan puansız ayrıldı.
 
Almanya'da 19 hafta yenilgisiz ilerleyen Bayern Münih, evinde Augsburg'a 2-1 mağlup olarak bu unvanını kaybetti.
 
İtalya'da maç fazlası ve 8 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Inter, 2'si sahasında olmak üzere tam 4 kez mağlubiyet yaşarken, Fransa'da ise lider Paris Saint-Germain 2 kez haftayı puansız kapadı.
