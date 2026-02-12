12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Karşıyakalı gençler parlamaya devam ediyor!

Devre arasında adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Maribor'la anılan Adem Yeşilyurt, Selim Demirci, Berat Şahin gibi gençleri vitrine çıkaran Kaf-Kaf altyapı yapılanmasıyla başarılı olmaya devam ediyor.

calendar 12 Şubat 2026 12:48 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 12:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İzmir'in futbolda yıllardır 3. Lig'den kurtulamayan köklü temsilcisi Karşıyaka bu sezon grubunda yine Play-Off yarışı verirken, yeşil-kırmızılıların altyapı takımları da gruplarında zirve mücadelesinde.

Altyapısından son yıllarda Erhan Erentürk, Doğukan İnci, Ferdi Burgaz gibi birçok ismi yetiştiren, bu sezon da ara transferde adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Maribor'la anılan Adem Yeşilyurt, Selim Demirci, Berat Şahin gibi gençleri vitrine çıkaran Kaf-Kaf altyapı yapılanmasıyla başarılı oldu.

Altyapısında yetişen gençleri son yıllarda A takımda düzenli olarak forma giymeye başlayan Karşıyaka'da Tayfun Yungul başkanlığındaki futbol altyapısı liglerinde de iddialı durumda. Karşıyaka'nın TFF U17 Gelişim Ligi 7'nci Grup'ta yer alan 17 yaş takımı 50 puanla ikinci sırada liderlik mücadelesi veriyor. Kaf-Kaf'ın U16 Gelişim Ligi takımı ise yine 7'nci Grup'ta 49 puan ikinci basamakta yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
