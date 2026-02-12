12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Trabzon'dan Muçi için Sörloth taktiği

24 yaşındaki Arnavut oyuncu Ernest Muçi'nin yükselen formu sonrası Trabzon yönetimi, oyuncunun satışından kar elde etmek için Sörloth yöntemini uygulayabilir.

calendar 12 Şubat 2026 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Trabzon'dan Muçi için Sörloth taktiği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, bordo mavili takımda adeta küllerinden doğdu. Daha çok kanat bölgesinde oynadığı Beşiktaş'ta istediği yükselmeyi Arnavut oyuncu, Trabzonspor'da istediği formu yakaladı ve 10 numara pozisyonunda her geçen maç yükselen performansıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Avrupa kulüplerinin takip ettiği Muçi'nin 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SÖRLOTH TAKTİĞİ

Bordo mavili yönetimin, 24 yaşındaki oyuncu için yüksek teklif gelmesi halinde geçmişte Alexander Sörloth transferinde gerçekleştirdiği stratejiyi yeniden uygulayabilir. 

Kiralık olarak oynattığı Sörloth'tan ciddi bir gelir elde eden Trabzonspor, bonservisi Crystal Palace'ta olan ve 20 milyon euroya Leipzig'e satılan oyuncudan 10 milyon euro kazanmıştı.

MUÇİ TAKIMIN YILDIZI

Muçi, trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Ayrıca hücum hattında Onuachu, Zubkov ve Augusto ile iyi bir kimya yakalayan Arnavut oyuncu, takımın hücum hattındaki kilit oyuncusu oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.