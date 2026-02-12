Trabzon'dan Muçi için Sörloth taktiği

Avrupa kulüplerinin takip ettiği Muçi'nin 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.





Bordo mavili yönetimin, 24 yaşındaki oyuncu için yüksek teklif gelmesi halinde geçmişte Alexander Sörloth transferinde gerçekleştirdiği stratejiyi yeniden uygulayabilir.



Kiralık olarak oynattığı Sörloth'tan ciddi bir gelir elde eden Trabzonspor, bonservisi Crystal Palace'ta olan ve 20 milyon euroya Leipzig'e satılan oyuncudan 10 milyon euro kazanmıştı.





Trabzonspor 'un satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, bordo mavili takımda adeta küllerinden doğdu. Daha çok kanat bölgesinde oynadığı Beşiktaş'ta istediği yükselmeyi Arnavut oyuncu, Trabzonspor'da istediği formu yakaladı ve 10 numara pozisyonunda her geçen maç yükselen performansıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı.Muçi, trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Ayrıca hücum hattında Onuachu, Zubkov ve Augusto ile iyi bir kimya yakalayan Arnavut oyuncu, takımın hücum hattındaki kilit oyuncusu oldu.